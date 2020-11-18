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В Тамбове перенесут остановку общественного транспорта на ул. Гагарина
Сегодня, 10:11
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В связи с организацией светофорного регулирования на пересечении улицы им. Юрия Гагарина и переулка Ново-рубежный в городе Тамбове будет перенесена остановка общественного транспорта.
Остановку перенесут назад по ходу движения транспорта на 30 метров. Работы будут проведены МБУ «Спецдорсервис». Существующий заездной карман для общественного транспорта будет ликвидирован.
Фото volga.news
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