В Тамбовской области создали Центр управления регионом 0 При участии АНО «Диалог» в городе Тамбове открыли Центр управления регионом (ЦУР), который будет заниматься работой с обращениями жителей по различным вопросам и обеспечивать межведомственное взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления власти.

В Тамбове перенесут остановку общественного транспорта на ул. Гагарина 0 В связи с организацией светофорного регулирования на пересечении улицы им. Юрия Гагарина и переулка Ново-рубежный в городе Тамбове будет перенесена остановка общественного транспорта.

Завершается период дистанционного обучения 0 В городе Тамбове с 23 ноября завершается период дистанционного обучения для учащихся с 5 по 8 классы.

В Тамбове для беременных женщин введен режим самоизоляции 0 В связи с непростой эпидемиологической ситуацией постепенно вводятся новые ограничительные меры.

Депутаты берут на контроль жилищно-коммунальные проблемы горожан 0 Вчера на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству рассмотрели пять вопросов основной повестки дня. Среди прочего, депутаты обсудили коммунальную проблему, связанную с подтоплением подвального помещения дома 178 «А» по ул. Карла Маркса.

Подрядные организации начали обрабатывать дворы пескосоляной смесью 0 Подрядные организации начали производить обработку дворов города Тамбова пескосоляной смесью. В настоящее время заключены договоры на обслуживание более 800 дворов.

Учредитель сельхоз организации уклонился от уплаты налогов на 120 млн рублей 0 Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении учредителя тамбовской сельхоз организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 120 млн рублей.

В Тамбове на ул. Мичуринская установят новые светофоры 0 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершаются работы по установке светофоров на перекрестках улиц: Мичуринская — Васильковая, Васильковая — Мордасовой и Васильковая — Гвардейская.

«Тамбов» может задуматься о смене «прописки» 0 Футбольный клуб «Тамбов» в ближайшем будущем может перебраться в другой город, сменив не только адрес «прописки», но и название.

Николай Евдокимов остается главой Сампурского района 0 Сегодня депутаты Сампурского районного Совета народных депутатов приняли решение переизбрать главой муниципального образования Николая Евдокимова, который с 2015 года занимает должность главы района.

Процент захоронения ТКО может снизиться почти в шесть раз 0 Региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» представил проект экотехнопарка «Центральный» на территории Сосновского района.

Александру Гурову – 75 лет 0 Сегодня свой юбилей отмечает Александр Иванович Гуров, которому исполнилось 75 лет. Генерал-лейтенант милиции в отставке, генерал-майор ФСК России в отставке. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации III—V созывов с 18 января 2000 по 21 декабря 2011.

В общественном транспорте проводят санобработку 0 В связи с ростом количества заболевших коронавирусом в общественном транспорте на постоянной основе проводят санобработку салонов автобусов.

Следователи устанавливают обстоятельства выпадения ребенка из окна 0 Вчера в городе Тамбове из окна жилого дома по улице Лермонтовской с четвертого этажа выпала 4-летняя девочка.

«Мисс Грацией» стала девушка из Жердевского района 0 В Тамбовской области в рамках конкурса «Мисс Тамбовская область-2020» была выбрана самая грациозная конкурсантка.

Из-за неблагоприятной погоды произошло смертельное ДТП 0 Вчера на трассе в Сосновском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

В Моршанском лесхозе открыли новую пилораму 0 В поселке Вяжли в Моршанском районе на базе лесхоза был открыт второй цех по переработке мелкотоварной древесины. Производительность цеха - 1,2 тысяч кубометра тарной доски в год.

16 тракторов убирали город после снегопада 0 Первый снегопад в новом сезоне не застал коммунальщиков врасплох.

В регионе объявлено экстренное предупреждение 0 МЧС объявило об экстренном предупреждении в связи с ухудшением погодных условий в Тамбовской области. Ожидается налипание мокрого снега и местами гололед. Если вы еще на автомобиле не поменяли летние на зимние шины, то рекомендуем оставаться дома.

На храм Феофана Затворника водрузили крест 0 На строящийся храм в честь святителя Феофана Затворника, который располагается в городе Тамбове на улице Комиссара Московского, установили крест и купол. Молебен с освящением ключевых элементов культового сооружения совершили священник Димитрий Пимкин.