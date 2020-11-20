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Жителей Тамбовской области ждет потепление
В Тамбовскую область после морозов придёт потепление. Уже на следующей неделе столбик термометра поднимется до +1 градуса. Местами будут идти осадки – мокрый снег с дождем. Несмотря на возможные ночью и утром морозы, днем в течение недели ожидается 0…+1 градусов тепла.
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