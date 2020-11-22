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В Тамбовской области на трассе перевернулась маршрутка
Сегодня, 14:23
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Сегодня утром на трассе в Моршанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта. На мокрой дороге перевернулась «Газель», в результате ДТП пострадало три человека, один погиб.
Всего в микроавтобусе было шесть человек.
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