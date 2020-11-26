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Завод «Пигмент» сделал 31 декабря нерабочим днем
Вчера, 15:39
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Руководство завода «Пигмент» приняло решение сделать 31 декабря нерабочим днем, в этой связи работники предприятия завтра будут отрабатывать предпраздничный день.
Для транспортного сообщения с заводом завтра восемь автобусов, следующих до «Пигмента», увеличат количество рейсов.
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