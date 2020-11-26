В Тамбовской области найти работу в два раза легче, чем в Москве 0 Администрация Тамбовской области сообщает, что в нашем регионе найти работу в два раза легче, чем в Москве. Чиновники делают такой вывод на основе исследования аналитики hh.ru.

Главным госинспектором труда в области назначена Ольга Артамонова 0 В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 11-тк от 25.11.2020 г. руководителем Государственной инспекции труда в Тамбовской области – главным государственным инспектором труда в Тамбовской области назначена Артамонова Ольга Владимировна.

Завод «Пигмент» сделал 31 декабря нерабочим днем 0 Руководство завода «Пигмент» приняло решение сделать 31 декабря нерабочим днем, в этой связи работники предприятия завтра будут отрабатывать предпраздничный день.

Не все депутаты поддержали кандидатуру Олега Иванова 0 Сегодня состоялось 60-е заседание областной Думы, на котором было рассмотрено 26 вопросов.

Депутат гордумы призвал повысить открытость органов власти 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутат Артем Александров в рамках обсуждения вопроса о внесении изменений в положение об аккредитации журналистов предложил повысить открытость представительного органа власти.

В Тамбове планируют штрафовать за парковку на зеленых зонах 0 В администрации города Тамбова обсудили вопросы благоустройства, в том числе проблему парковки транспортных средств на зеленых зонах.

Подросткам запретили посещать ТРЦ без родителей 0 В Тамбовской области введены новые коронавирусные ограничения.

На севере Тамбова произошла авария на водоводе 0 Вчера в результате подвижек грунта с небольшим перерывом по времени аварии произошли на водоводе ДУ 600 сразу по двум адресам: Рылеева 63/4 и ул. Советская 212 к3.

Глава города Рассказово переизбран на новый срок 0 Глава города Рассказово Алексей Колмаков переизбран на новый срок, решение было принято на заседании Рассказовского городского Совета народных депутатов.

Ушел из жизни Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар 0 Сегодня ночью ушел из жизни ветеран ВОВ, Почетный гражданин города Тамбова Александр Боднар, ему было 102 года.

Уволился очередной заместитель главы администрации города Тамбова 0 Заместитель главы администрации города Тамбова Тамбовской области по вопросам социальной политики Ольга Дронова написала заявление об уходе по собственному желанию.

Как проверить объект недвижимости на юридическую чистоту 0 За первое полугодие 2020 года резко возросло число преступлений, связанных с объектами недвижимости. Причем большинство случаев мошенничества касается вторичного рынка, число таких фактов за шесть месяцев 2020 года выросло на 56% в сравнении со всем 2019 годом.

Горожане и депутаты просят сохранить тамбовский троллейбус 0 Похоже тамбовский троллейбус доживает последние дни. Если до 2010 года троллейбус оставался одним из основных видов транспорта в областном центре, сегодня на линию выходит менее 20 единиц.

В Тамбовской области на трассе перевернулась маршрутка 0 Сегодня утром на трассе в Моршанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта.

Дрифтеры испортили городской каток 0 Совсем недавно городские службы провели работу по созданию городского катка за Тезиковым мостом.

В Тамбове закрыли «новый» автовокзал 0 Автовокзал «Тамбов», который располагается на улице Киквидзе, официально прекратил работу, соответствующий приказ подписал начальник управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.

Наталия Макаревич назначена вице-губернатором 0 Бывшая глава города Тамбова Наталия Макаревич пошла на повышение, она была назначена и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина.

Сегодня электроэнергию отключат на девяти улицах в Тамбове 0 В связи с необходимостью проведения плановых работ на объектах электросетевого хозяйства сегодня электроэнергию отключат на девяти улицах в Тамбове.

Тамбовскую область накроет ледяной дождь 0 На Тамбовскую область надвигаются осадки в виде мокрого снега с дождем, такая погода будет на протяжении нескольких дней.

В Мичуринске многодетным семьям предоставили непригодные земельные участки 0 Многодетным семьям в 2016 году администрацией города Мичуринска были предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства, но как оказалось они не пригодны для целевого назначения.