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Главным госинспектором труда в области назначена Ольга Артамонова
Вчера, 15:51
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В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 11-тк от 25.11.2020 г. руководителем Государственной инспекции труда в Тамбовской области – главным государственным инспектором труда в Тамбовской области назначена Артамонова Ольга Владимировна.
С 3 мая 2018 года она занимала должность ВРИО заместителя руководителя Государственной инспекции труда.
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