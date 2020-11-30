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Врачам приходится работать на износ: количество вызовов выросло в 4 раза
Вчера, 16:08
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В рамках еженедельной планерки глава администрации Тамбовской области заслушал информацию о борьбе в регионе с коронавирусной инфекцией. За последнее время, особенно в осенний период, количество вызовов выросло в 4 раза, врачам приходится работать на износ, отмечались проблемы с нехваткой автотранспорта, лекарств.
По информации управления здравоохранения области большинство из этих проблем удалось решить. Александр Никитин поручил ежедневно проводить мониторинг ситуации в сфере здравоохранения по всем городам и районам области.
Фото: cdn23.img.ria.ru
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