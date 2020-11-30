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ФК «Тамбов» задолжал игрокам более 40 млн рублей
Вчера, 16:16
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В ноябре 2020 г. в ходе проведения Государственной инспекции труда в Тамбовской области очередной проверки соблюдения требований трудового законодательства Ассоциации футбольного клуба «Тамбов» выявлены факты невыплаты заработной платы игрокам клуба.
ФК Тамбов выдано 87 решений о принудительном взыскании заработной платы на сумму 40 492 921 руб. Кроме того, ассоциация ФК «Тамбов» привлечена к административной ответственности по ч. 6 ст. 5. 27 КоАП РФ.
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