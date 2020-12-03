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В ноябре по COVID-19 поступило 189 тысяч звонков
3 декабря 2020
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Во всех медицинских учреждениях Тамбовской области работают колл-центры по COVID-19. Лишь за ноябрь на «горячие линии» поступило 189 тысяч звонков по вопросам связанных с коронавирусной инфекцией.
Также отметим, что в области начинает работу система «122». Она представляет собой колл-центр, который распределяет звонки в медорганизации.
Изображение - mightycall
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