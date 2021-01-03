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Тамбовчане могут принять участие в конкурсе «Диалог поколений»
3 января 2021
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II Всероссийский заочный конкурс подростковых медиаработ «Диалог поколений» проводится до 31 мая 2021 года. Участие в конкурсе могут принять школьники в возрасте от 11 до 16 лет, проживающие на территории России, а также за ее пределами или коллективы (до трёх человек). Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Цель конкурса — создание условий для преодоления разрыва преемственности между поколениями детей и значимых взрослых в процессе их взаимоотношений в семье и обществе.
Авторы лучших работ в возрасте 11-16 лет, имеющих постоянную или временную регистрацию в субъектах РФ, разрешённых для приёма во Всероссийский детский центр «Орлёнок», будут награждены бюджетными путёвками на финал XVI Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг», который пройдет 7-27 сентября 2021 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Авторы лучших работ в возрасте 11-16 лет, не имеющих постоянную или временную регистрацию в субъектах РФ, разрешённых для приёма в «Орлёнок», будут награждены дипломами и памятными призами, которые доставит победителям Почта России.
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