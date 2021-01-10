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» » Безработные смогут пройти бесплатное переобучение

Безработные смогут пройти бесплатное переобучение

Вчера, 09:26
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Безработные смогут пройти бесплатное переобучение В рамках проекта «Содействие занятости» безработные жители Тамбовской области смогут пройти бесплатное переобучение. Ранее бесплатная помощь в обучении была предусмотрена только для матерей дошкольников и граждан старше 50 лет, теперь она распространилась на всех безработных.

За подробной информацией необходимо обратиться в областное управление труда и занятости населения.
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