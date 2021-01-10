|
Безработные смогут пройти бесплатное переобучение
Вчера, 09:26
Комментариев: 0
Версия для печати
В рамках проекта «Содействие занятости» безработные жители Тамбовской области смогут пройти бесплатное переобучение. Ранее бесплатная помощь в обучении была предусмотрена только для матерей дошкольников и граждан старше 50 лет, теперь она распространилась на всех безработных.
За подробной информацией необходимо обратиться в областное управление труда и занятости населения.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.