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Поезд «Тамбов-Москва» снова отменяют
Сегодня, 14:07
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«РЖД» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией приняло решение прекратить движение поездов № 31 «Тамбов-Москва» с 20 января 2021 года. Напомним, ранее поезд уже отменялось по той же причине. Его возобновили 24 декабря 2020 года.
Жители области могут уехать в Москву с проходящими поездками, например, Саратов-Москва или Махачкала-Москва.
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