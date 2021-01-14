На Тамбовскую область надвигается очередная метель 0 Сегодня в Тамбовской области продолжается метель, на дорогах образуются снежные накаты, местами гололедица.

В Тамбове для общественного транспорта хотят вести пересадочные тарифы 0 На днях в администрации города Тамбова прошел круглый стол по вопросам транспортного обслуживания горожан.

За новогодние каникулы вывезено почти 6,5 тысяч тонн мусора 0 Региональный оператор по обращению с ТКО за новогодние каникулы вывез почти 6,5 тысяч тонн мусора. Большая часть бытовых отходов региона приходится на Тамбов и Тамбовский район - 3 363 тонны, что заметно больше чем в прошлые периоды.

Поезд «Тамбов-Москва» снова отменяют 0 «РЖД» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией приняло решение прекратить движение поездов № 31 «Тамбов-Москва» с 20 января 2021 года.

Тамбовчане просят вернуть ярмарку в районе «северного» автовокзала 0 Жители города Тамбова просят властей вернуть ярмарку в районе «северного» автовокзала на прежнее место.

Кандидаты, покрытые тайной 0 До настоящего момента неизвестны все претенденты на должность главы города Тамбова, конкурс должен состояться меньше чем через неделю. Председатель конкурсной комиссии, первый заместитель главы администрации области Олег Иванов не отвечает на звонки и сообщения журналистов ряда изданий для

ПЦР-лаборатория в ближайшие дни начнёт работать в Мичуринске 0 Совсем скоро в городе Мичуринске заработает ПЦР-лаборатория на базе городской больницы № 2. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — экспериментальный метод молекулярной биологии, способ значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом

В Тамбове произошло смертельное ДТП: водитель врезался в жилой дом 0 Вчера в городе Тамбове на перекрёстке улиц Широкой и Подгорной произошло ДТП со смертельным исходом.

Тамбовская область получила 800 комплектов вакцины Гам-Ковид-Вак 0 В Тамбовской области продолжается вакцинация от коронавируса, на днях регион получил 800 комплектов вакцины Гам-Ковид-Вак, которые были направлены в лечебные учреждения.

Назначен новый и.о. руководителя УФНС по Тамбовской области 0 Вчера губернатору был представлен и.о. руководителя Управления ФНС по Тамбовской области Алексей Житлов, назначенный на должность приказом министра финансов РФ. С 12 января он уже приступил к работе.

На Тамбовскую область надвигается снежная буря 0 Региональное МЧС предупреждает, что на Тамбовскую область надвигается снежная буря.

Часть домов в Тамбове отключат от отопления 0 Сегодня в городе Тамбове в связи с ремонтными работами на котельной по ул. Советская д.43 примерно в период с 10 до 17 часов будет отключено отопление в многоквартирных домах, запитанных от данной котельной.

В прокуратуре состоялось торжественное мероприятие 0 Сегодня, 12 января, в России профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. В 1722 году в этот день указом российского императора Петра Великого при правительствующем Сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора. Через несколько дней при надворных судах также были введены должности

В Мичуринске презентовали сборник о героях войны в Афганистане 0 Сколько бы лет не прошло с тех военных лет, в сердцах, в прошлом совсем юных, а сейчас уже взрослых мужчин, выполнявших там свой воинский долг, не проходит и не гаснет боль утрат и воспоминания тех лет. Война – это самое страшное, что может произойти с человеком в его жизни. Мне кажется, что люди

В парке «Дружба» в Тамбове заново заливают каток 0 Сотрудники городских служб заново заливают каток в парке «Дружбы» после оттепели.

В Тамбовской области создан кооператив пчеловодов 0 В Тамбовской области создан пчеловодческий производственный кооператив «ТАМ мед», который будет способствовать более успешной реализации продуктов пчеловодства не только в пределах нашего региона.

Работы по реконструкции коллектора по ул. Гастелло, так и не завершены 0 Несмотря на заявления руководителей АО «ТКС», что работы по реконструкции коллектора на ул. Гастелло завершены 24 декабря 2020 года, реальная картина иная.

В Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню ввода войск в Афганистан 0 41 год назад начался ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Этой скорбной дате посвящено мероприятие, прошедшее в наукограде.

Безработные смогут пройти бесплатное переобучение 0 В рамках проекта «Содействие занятости» безработные жители Тамбовской области смогут пройти бесплатное переобучение.