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За новогодние каникулы вывезено почти 6,5 тысяч тонн мусора
Сегодня, 09:58
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Региональный оператор по обращению с ТКО за новогодние каникулы вывез почти 6,5 тысяч тонн мусора. Большая часть бытовых отходов региона приходится на Тамбов и Тамбовский район - 3 363 тонны, что заметно больше чем в прошлые периоды.
«На этот раз объемы вывезенных отходов, если сравнить с любой декадой декабря, выросли примерно на 12%», - отмечает директор Тамбовского филиала АО «ТСК» Александр Лутовинов.
Ежедневно на маршруты выходит от 120 до 170 единиц различной спецтехники, в том числе мусоровозы, погрузчики, ломовозы, мультилифты и другая спецтехника.
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