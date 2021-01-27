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Внимание на Тамбовскую область надвигается сильный ветер
Сегодня, 13:45
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Срочное сообщение от тамбовских синоптиков: в ближайшие часы на территории Тамбовской области ожидается усиление юго-западного ветра, с порывами до 17 м/с. Сильные порывы ветра могут привести к чрезвычайным ситуациям.
Ветер такой силы ломает сучья деревьев, сносит легкие конструкции, идти против ветра очень трудно.
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