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Синоптики прогнозируют сильный снег с переходом в дождь
Сегодня в Тамбовской области синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия - сильный снег с переходом в дождь. Ожидается и сильный ветер с порывами до 20 м/сек.
Региональное МЧС просит граждан быть аккуратнее при хождении по лестницам и пандусам, держаться за поручни.
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Сегодня в городе Тамбове прошла очередная протестная акция от памятника Зои Космодемьянской до ЛДС «Кристалл». Участники несанкционированного мероприятия потребовали свободу политзаключенным, в том числе Алексею Навальному и выразили недоверие действующей власти.
Сегодня в ковидном отделении ТОГБУЗ Тамбовская ЦРБ возникли проблемы с давлением кислорода на 2 и 3 этажах центра.
В Бондарском районе проводятся мероприятия по ликвидации очага африканской чумы свиней
Сегодня в Тамбовской области синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия - сильный снег с переходом в дождь. Ожидается и сильный ветер с порывами до 20 м/сек.
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Новым заместителем главы администрации города Тамбова назначен Юрий Зарапин, который до этого работал руководителем МКУ «Городские дороги». Юрию Зарапину 31 год, работает долгое время в муниципальных учреждениях.
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В региональном УГИБДД УМВД России подвели итоги работы за 2020 год.
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В связи со снижением пассажиропотока из-за ограничительных мер, принятых вследствие распространения коронавирусной инфекции могут измениться графики пригородных маршрутов.
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Сегодня на территории Тамбовской области местами пройдёт ледяной дождь. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются с 17.00 и до 23.00 января.
Уличные акции 23 января, которые прошли в поддержку политзаключенных, вызвали противоположны оценки среди общественности и политиков.