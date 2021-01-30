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В Тамбове ночью столкнулось три автомобиля
Сегодня, 09:59
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Недалеко от гипермаркета «Ашан» в городе Тамбове на ул. Советская произошло ДТП с участием трех транспортных средств. 31-летний мужчина за рулем Lada Granta врезался в Audi Q8, от удара иномарку отбросило на другой автомобиль.
Пострадавших отвезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки. Всего в минувшие выходные в Тамбовской области произошло 43 ДТП.
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