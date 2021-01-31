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» » Новый детский сад больше полугода не подключали к электросетям

Новый детский сад больше полугода не подключали к электросетям

Сегодня, 09:01
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Новый детский сад больше полугода не подключали к электросетямПрокуратура возбудила административное дело в отношении заместителя директора «Тамбовэнерго» по факту нарушение правил недискриминационного доступа, технологического присоединения.

Организация больше полугода не подключали к электросетям новый детский сад «Подснежник» в городе Тамбове, что поставило под угрозу своевременность ввода объекта в эксплуатацию. Согласно документации, срок исполнения был определен на конец июня 2020-го года, однако в установленные сроки объект так и не присоединили.
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