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Новый детский сад больше полугода не подключали к электросетям
Сегодня, 09:01
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Прокуратура возбудила административное дело в отношении заместителя директора «Тамбовэнерго» по факту нарушение правил недискриминационного доступа, технологического присоединения.
Организация больше полугода не подключали к электросетям новый детский сад «Подснежник» в городе Тамбове, что поставило под угрозу своевременность ввода объекта в эксплуатацию. Согласно документации, срок исполнения был определен на конец июня 2020-го года, однако в установленные сроки объект так и не присоединили.
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