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На предприятии ООО «Черкизово-свиноводство» произошло ЧП
Сегодня, 09:55
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Во время проведения работ по дезинфекции помещений и территории на производственных участках «Откорм 1А» и «Откорм 1Б» ОП Бондарское ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» произошло ухудшение состояния здоровья 4 человек рабочего персонала, после чего они обратились за помощью в ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ».
После осмотра они были направлены в тяжелом состоянии в отделение реанимации ГБУЗ «ТОКБ им. В.Д. Бабенко».
Предварительный диагноз: токсическое действие хлорсодержащих веществ.
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