На предприятии ООО «Черкизово-свиноводство» произошло ЧП 0 Во время проведения работ по дезинфекции помещений и территории на производственных участках «Откорм 1А» и «Откорм 1Б» ОП Бондарское ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» произошло ухудшение состояния здоровья 4 человек рабочего персонала, после чего они обратились за помощью в ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ».

В Тамбове планируют создать новую зону отдыха 0 В Советском районе города Тамбова недалеко от школы № 11 власти запланировали создать зону отдыха, об этом стало известно во время субботнего объезда руководства муниципалитета.

Внимание: произошел сбой на станции обезжелезивания воды 0 Вчера на ВЗУ №4 при проведении работ по промывке фильтров произошел технологический сбой, что привело к подаче необезжелезненной воды в систему водоснабжения города Тамбова. В настоящее время авария устранена.

В Тамбовской области усиливают меры по профилактике чумы свиней 0 Региональные власти решили усилить меры по профилактики по недопущению африканской чумы свиней.

Тамбовчан ждут сильные морозы 0 В Тамбовскую область снова придет арктическое похолодание.

Стоимость путёвки для отдыха детей составит 15 тысяч рублей 0 Средняя стоимость путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления на 2021 год в Тамбовской области составит 15 тыс. рублей при продолжительности смены 21 день.

Кассовые аппараты должны быть во всех кафе и ресторанах 0 В настоящее время Федеральная налоговая служба осуществляет отраслевой проект «Общественное питание» в отношении субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания в целях увеличения выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и, как следствие,

Власти отказались от строительства нового стадиона 0 В 2020 году вице-губернатор Арсен Габуев на пресс-конференции заявил, что через три года на севере Тамбова должен появиться новый стадион на 15 тысяч зрителей.

Пригородный лес ждет вырубка для строительства парка развлечений 0 Почти на 50 лет был передан в аренду земельный участок пригородного леса компании «Мир приключений» для строительства парка развлечений. На 10 гектарах хвойного леса планируют возвести аттракционы, открыть частный оздоровительный детский лагерь.

Ушел в отставку заместитель главы администрации области Алексей Кондратьев 0 Вчера распоряжением Александра Никитина исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Алексей Кондратьев освобожден от замещаемой должности. В этой должности бывший сенатор проработал меньше полугода.

В администрации города Тамбова продолжаются отставки 0 Набирает оборот череда отставок в администрации города Тамбова. На прошлой неделе о том, что покидает свой пост, заявил заместитель главы администрации города Тамбова Алексей Власов, вчера ушел в отставку председатель жилищного комитета Александр Бессонов.

В Тамбове выступили против демонтажа памятника В. Ленину 0 На ближайшем заседании Совета по монументальному искусству при Тамбовской городской Думе будет рассмотрено предложение жителя города Тамбова о демонтаже памятника В.И. Ленину в городе Тамбове.

Новый детский сад больше полугода не подключали к электросетям 0 Прокуратура возбудила административное дело в отношении заместителя директора «Тамбовэнерго» по факту нарушение правил недискриминационного доступа, технологического присоединения.

Ушла из жизни федеральный судья 0 На днях ушла из жизни Ольга Хворова – федеральный судья Ленинского районного суда города Тамбова. Ольге Евгеньевне было 53 года.

В Тамбовской области загорелась фура со свиньями 0 Вчера в Тамбовской области на трассе «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие - перевернулась фура, перевозившая свиней.

Стартовала областная военизированная зимняя спартакиада - 2021 0 Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается молодежи.

В Тамбове ночью столкнулось три автомобиля 0 Недалеко от гипермаркета «Ашан» в городе Тамбове на ул. Советская произошло ДТП с участием трех транспортных средств.

«Акции» Александра Никитина демонстрируют стабильность 0 На «бирже губернаторов» политические акции Александра Никитина демонстрируют стабильность.

В Тамбове вновь прошла протестная акция 0 Сегодня в городе Тамбове прошла очередная протестная акция от памятника Зои Космодемьянской до ЛДС «Кристалл». Участники несанкционированного мероприятия потребовали свободу политзаключенным, в том числе Алексею Навальному и выразили недоверие действующей власти.

В ковидном отделении возникли проблемы с давлением кислорода в палатах 0 Сегодня в ковидном отделении ТОГБУЗ Тамбовская ЦРБ возникли проблемы с давлением кислорода на 2 и 3 этажах центра.