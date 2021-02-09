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В Тамбовской области запустили «Школу модераторов»
Вчера, 11:11
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Открыта запись на регистрацию в проекте «Школа модераторов Тамбовской области». Это образовательный проект, целью которого является поиск и обучение модераторов молодежного сообщества в среде специалистов по работе с молодежью.
Подать заявку для участия можно с использованием системы госуслуг по ссылке https://myrosmol.ru/event/58254 до 28 февраля. По словам организаторов проекта, участники получат не только теорию и сертификат об обучении – они приобретут реальные знания, умения и навыки, которые пригодятся им также и в дальнейшей жизни.
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