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Состояние ул. Коммунальная не выдерживает никакой критики
Сегодня, 10:04
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Вчера в администрации города Тамбова прошло рабочее совещание по вопросу ремонта улицы Коммунальной, на участке от улицы Носовской до улицы Красной. Есть несколько вариантов благоустройства территории: создание полностью пешеходной зоны - продолжение «Тамбовского Арбата», либо двухполосной дорогой с различными комбинациями, как с парковкой, так и пешеходной зоной.
По мнению городских властей, текущее состояние улицы, не выдерживает никакой критики. По итогам совещания была определена первоочередная задача: провести инвентаризацию всех сетей, проходящих на данном участке, а также оценить степень их изношенности, одновременно проработать возможность их реконструкции.
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