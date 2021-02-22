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Два человека пострадали в результате ДТП в Ржаксинском районе
Сегодня, 10:38
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За прошедшие выходные дни, с 21 по 23 февраля, на территории Тамбовской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять участников дорожного движения получили ранения. Аварии произошли в городе Тамбове, а также на территориях Ржаксинского и Тамбовского районов.
В результате столкновения автомобиля «Лада Приора» и «Вольво» пострадало два человека.
По видам происшествий зарегистрировано два столкновения транспортных средств и один наезд на пешехода.
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