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В селе Горелом откроют авторскую пекарню
Вчера, 07:40
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Семья Тютюнниковых из села Горелое Тамбовского района победили в конкурсе бизнес-идей «Шаг к успеху», который проводил региональный Центр координации поддержки бизнеса и торгово-промышленная палата.
Семья представила проект авторской пекарни. В настоящее время они оборудуют здание для производства. Предстоит еще капительный ремонт здания, закупка технологического оборудования, подбор коллектива.
Всего в конкурсе участвовало 42 проекта.
Фото - из архива семьи Тютюнниковых
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