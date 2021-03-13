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» » На трассе под Кирсановом перевернулась легковушка

На трассе под Кирсановом перевернулась легковушка

Сегодня, 10:02
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На трассе под Кирсановом перевернулась легковушка На 94 километре трассы «Тамбов-Пенза» на территории Кирсановского района произошло ДТП. Водитель Volkswagen Polo по неустановленной причине вылетел с дороги в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил ранения и был доставлен в районную больницу.
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