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Кандидатом в депутаты от «ЕР» может стать Николай Николаев
Вчера, 16:53
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Сегодня председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы ФС РФ Николай Николаев подал пакет документов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам в Госдуму.
«Опыт работы с Тамбовской областью, губернатором Александром Валерьевичем Никитиным показал, что мы можем добиваться результатов», — заявил Николай Николаев.
Фото - ВПП "Единая Россия"
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