Родителям погибших воинов и ветеранам-инвалидам была организована адресная доставка подарков 0 В Мичуринске по случаю вывода Советских войск из Афганистана родителям погибших воинов в Афганской и Чеченской войне, войне в Сирии и ветеранам-инвалидам была организована адресная доставка продуктов питания и подарков.

Кандидатом в депутаты от «ЕР» может стать Николай Николаев 0 Сегодня председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы ФС РФ Николай Николаев подал пакет документов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам в Госдуму.

ДТП в Тамбове: водитель Lada Vesta выехал на встречную полосу 0 Вчера на ул. К. Маркса в городе Тамбове произошло ДТП, водитель Lada Vesta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Logan.

Подарочная карта обернулась для общества штрафом в 500 тыс. рублей 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Власти планируют добавить зелени на главной улице Тамбова 0 Власти города Тамбова в преддверии 385-летия областного центра планируют озеленить улицу Советская, в том числе высадить новые деревья.

На элеваторе «Деметра» расследован смертельный случай 0 Государственная инспекция труда в Тамбовской области завершила проверку по факту смертельного случая на элеваторе «Деметра» (г. Тамбов), который произошел вначале текущего года.

ФК «Тамбов» обошелся бюджету почти в два миллиарда рублей 0 Футбольный клуб Тамбов, по-видимому, скоро прекратит свое существование в суде рассматривается дело о банкротстве клуба, который занимает последнее место в турнирной таблице.

Продолжается расследование уголовного дела по факту хищения средств при ремонте дорог в Знаменке 0 Прокуратура Тамбовской области продолжает осуществлять надзор за расследованием уголовного дела по факту хищения бюджетных средств при ремонте дорог в р.п. Знаменка Знаменского района, - об этом говорится в ответе прокуратуры в адрес редакции ИА «Тамбов-информ».

Годовщину воссоединения Крыма и России отметили полётом воздушного шара 0 В Тамбовской области, по информации властей, проходят масштабные мероприятия, посвященные очередной годовщине присоединения Крыма к России.

Ресурсоснабжающие организаций готовятся к ремонтным работам 0 В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание с участием ресурсоснабжающих организаций. Основной вопрос: организация работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в 2021 году.

Главы сельсоветов использовали служебные машины для личных нужд 0 Прокуратура Мичуринского района установила факты самоуправства со стороны глав сельских советов Мичуринского района.

В областном центре выявлен новый очаг бешенства 0 Специалистами Россельхознадзора выявлен новый очаг бешенства в северной части города Тамбова. Заболела домашняя кошка с улица Запрудной.

В Тамбовской области нужно вакцинировать 60% населения 0 Вчера в Тамбовской областной Думе прошло заседание совета по вопросам здравоохранения.

Профсоюзы призвали к акциям протеста за отмену пенсионной реформы 0 Тамбовская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения продолжает настаивать на отмене пенсионной реформы. 16 марта состоялся пленум обкома профсоюза работников жизнеобеспечения, где было принято соответствующее обращение в адрес руководства ФНПР.

В Инжавинском районе в квартире обнаружили пятерых погибших 0 Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после того, как в поселке Филатовский Инжавинского района в квартире были обнаружены тела пяти человек: четырёх мужчин и женщины.

В ближайшие дни погода останется весенней 0 В Тамбовскую область приходит весна - теплый атмосферный фронт принес долгожданное потепление.

В Тамбове на ряде участков снизят скоростной режим 0 Для сокращения количества ДТП на дорогах города Тамбова принято решение на ряде участков снизить скоростной режим, установить новые дорожные знаки.

На севере Тамбова вновь произошла коммунальная авария 0 Аварии на сетях водоснабжения и водоотведения, которые обслуживает АО «ТКС», практически стали перманентными. Из-за порыва на центральном водоводе в северной части города Тамбова затопило ул. Рылеева.

«Новый» автовокзал выставили на продажу 0 Собственник здания автовокзала «новый» в городе Тамбове принял решение продать объект за 200 млн рублей. Площадь помещений составляет 1,9 тысячи квадратных метров, земельного участка – 18,6 тысяч квадратных метров.