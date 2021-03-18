Для государства теологи важнее, чем историки и философы? Комментариев: 0



В тоже время вызывают вопросы доведения бюджетных мест. В частности, в ТГУ им. Г.Р. Державина по сравнению с прошлыми годами серьезно сокращено количество мест по подготовке историков – 13 мест и философов – 14 мест. При этом Министерство довело 25 бюджетных мест по направлению «Теология».



«Подготовка бакалавров по направлению теология ведется в ТГУ с 2015 года, а магистров с 2017 года. В апреле 2019 года, отвечая на запрос времени, в целях развития теолгического образования в Тамбовской области, была открыта кафедра теологии и объявлен набор на бакалавриат очной формы обучения», - говорится в сообщение ТГУ.



В другом ключевом университете региона - ТГТУ есть только два бюджетных места по направлению «Юриспруденция» и 73 платных места в рамках очного обучения. Нет бюджетных мест по направлениям: «Реклама и связи с общественностью», «Экономическая безопасность», «Экономика». Обучение обойдется в районе 100 тыс. рублей в год.



«Отправить ребенка в университет - дело непростое для его родителей, тем более, учитывая последние тенденции к переходу образования на коммерческие рельсы, - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. – Непонятны контрольные цифры, сознательно сокращают бюджетные места на исключительно важные специальности, например, по философии и истории, однако оказывается увеличено количество мест на «Теологию». Совсем скоро стартует приемная кампания на поступление в высшие учебные заведения. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, каждый второй выпускник школы в 2021 году будет обеспечен очным бюджетным местом.В тоже время вызывают вопросы доведения бюджетных мест. В частности, в ТГУ им. Г.Р. Державина по сравнению с прошлыми годами серьезно сокращено количество мест по подготовке историков – 13 мест и философов – 14 мест. При этом Министерство довело 25 бюджетных мест по направлению «Теология».- говорится в сообщение ТГУ.В другом ключевом университете региона - ТГТУ есть только два бюджетных места по направлению «Юриспруденция» и 73 платных места в рамках очного обучения. Нет бюджетных мест по направлениям: «Реклама и связи с общественностью», «Экономическая безопасность», «Экономика». Обучение обойдется в районе 100 тыс. рублей в год.- отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.



