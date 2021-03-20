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» » В Тамбовской области ожидается мокрый снег

В Тамбовской области ожидается мокрый снег

Сегодня, 08:54
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В Тамбовской области ожидается мокрый снегВесна не спешит вступать в свои права: в Тамбовской области по-прежнему холодно. 22 и 23 марта, днём в регионе ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха едва будет превышать ноль градусов тепла, а по ночам ожидаются морозы.

Такая погода обещает сохраниться до конца текущей недели.
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