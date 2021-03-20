|
В Тамбовской области ожидается мокрый снег
Сегодня, 08:54
Комментариев: 0
Версия для печати
Весна не спешит вступать в свои права: в Тамбовской области по-прежнему холодно. 22 и 23 марта, днём в регионе ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха едва будет превышать ноль градусов тепла, а по ночам ожидаются морозы.
Такая погода обещает сохраниться до конца текущей недели.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.