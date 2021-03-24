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В Тамбове складывается критическая ситуация на коллекторах
Сегодня, 09:23
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Возможно, в ближайшее время в городе Тамбове будет введен режим повышенной готовности и круглосуточного дежурства аварийных бригад АО «ТКС». Принятие данного решения обусловлено критической ситуацией, которая складывается на канализационных коллекторах.
Лишь за пару дней сразу на девяти коллекторах произошли провалы от 300 до 900 мм. В настоящее время сотрудники АО «ТКС» проводят по указанным адресам ремонтные работы.
На этом фоне все чаще звучат призывы жителей города Тамбова создать муниципальный водоканал, навести порядок в системе водоснабжения и водоотведения.
Фото – АО «ТКС»
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