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Подрядчик на полпути бросил ремонт дороги в Пичаевском районе
Сегодня, 14:26
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Подрядная организация привлечена к административной ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Речь идет о ремонте участка дороги «Моршанск — Пичаево» — 2-я Байловка — посёлок Октябрьский (Пичаевский лесхоз).
Часть дороги подрядчик сделал, а другую половину не стал, вернув деньги заказчику. Теперь местные власти вынуждены повторно провести процедуру торгов, чтобы заключить новый контракт и завершить ремонт дороги.
Фото pixabay.com
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