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На строительство поликлиники под Тамбовом никто не заявился
Сегодня, 08:45
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Заявку на участие в аукционе на строительство поликлиники в Тамбовском районе не подал ни один подрядчик. Речь идет об объекте стоимостью более 1 млрд рублей. Медицинское учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену для взрослых и 340 — для детей.
К работам должны были приступить уже летом, а закончить в 2023 году.
Фото – gkgz.ru
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