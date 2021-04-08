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» » Пресечена линия поставки наркотиков гражданами Узбекистана

Пресечена линия поставки наркотиков гражданами Узбекистана

Вчера, 08:43
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Пресечена линия поставки наркотиков гражданами Узбекистана В суд уйдет уголовное дело в отношении граждан Узбекистана, которых обвиняют в организации наркотрафика на территории Тамбовской области.

Молодые люди, вступив в преступный сговор, в октябре 2020 года направились в областной центр для распространения (сбыта) наркотического средства, в том числе героина путем размещения его в тайниках.

Преступная деятельность иностранных граждан была своевременно пресечена сотрудниками УФСБ и УМВД.
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