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В центре Тамбова временно закрыли шаурмичную
Вчера, 08:31
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Роспотребнадзор по Тамбовской области временно приостановил деятельность заведения по продаже шаурмы в районе Комсомольской площади. Решение было принято после контрольного мероприятия, по результатам которого выявлены нарушения санитарных требований.
В частности у общепита отсутствовало водоснабжение, не соблюдалась поточность технологических процессов, а у работников не было медицинских книжек.
Фото - eda.ru
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