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ОМОН провел военно-спортивные соревнования
Сегодня, 13:34
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На полигоне под Котовском сотрудники ОМОНа провели военно-спортивные соревнования, в которых приняли участие бойцы четырех спецподразделений.
Сотрудники силового ведомства соревновались в беге в полной амуниции, переносе ящиков с боеприпасами в средствах противохимической защиты, оказании медицинской помощи, эвакуации раненого и многое другое.
Как отмечает боец подразделения, соревнования направлены на слаженность командной работы, ключевое условие: команда начала — команда закончила, все вместе должны действовать.
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