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В деревне Красненькая построят школу за 1,7 млрд рублей
В деревне Красненькая Тамбовского района на 2 425 учеников планируют построить школу за 1,7 млрд рублей. В настоящее время объявлен конкурс и ведется сбор заявок для участия в аукционе.
Общий срок выполнения работ составляет 690 дней. Проект будет финансироваться за счет города Тамбова.
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В деревне Красненькая Тамбовского района на 2 425 учеников планируют построить школу за 1,7 млрд рублей.
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