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Грузовой поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожных путях
Ночью на железнодорожном переезде станции Турмасово в Мичуринском районе Тамбовской области произошло ДТП с участием грузового поезда. На регулируемом железнодорожном переезде грузовой поезд врезался в автомобиль Henday IX35. К счастью, обошлось без жертв.
В настоящее время движение железнодорожного транспорта полностью восстановлено.
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