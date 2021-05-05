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» » За нарушение противопожарного режима составлено почти 400 протоколов

За нарушение противопожарного режима составлено почти 400 протоколов

Сегодня, 10:30
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За нарушение противопожарного режима составлено почти 400 протоколов Сотрудники МЧС по Тамбовской области строго следят за соблюдением противопожарной безопасности, практически каждый день проводятся рейдовые мероприятия.

С начала весны в Тамбовской области составили 379 административных протоколов, к ответственности привлекли 40 должностных лиц и 339 граждан. Если для граждан штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей, то юридические лица могут заплатить до 400 тыс. рублей.

С учетом ветреной погоды вопрос пожарной безопасности в настоящее время стоит очень остро.
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