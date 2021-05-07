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Сегодня в центре Тамбова ограничат движение транспорта
Сегодня, 07:33
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Сегодня в городе Тамбове, в связи с проведением праздничных мероприятий, движение транспорта будет прекращено с 8.30 до 13.30 на следующих участках дорог:
по улице Интернaциональной (от Бaзaрной до Советской, и в 50-метровой зоне от нее);
по Советской (от Горького до Коммунaльной, и в 50-метровой зоне от нее);
по Кaрлa Мaрксa (от Октябрьской до улицы Горького);
по улице Сергея Рaхмaнинова.
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