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31 млн рублей направят на санаторно-курортное лечение граждан
Заключено семь государственных контрактов на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан. Общая сумма контрактов превышает 31 млн рублей. По контрактам санатории предоставили свыше 1300 путёвок, в том числе 120 путёвок для детей-инвалидов.
В Фонде социального страхования обращают внимание, что путёвки льготникам предоставляются исключительно в порядке очередности, которая определяется датой подачи заявления.
Фото: pixabay.com
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