В Мичуринске обсудили вопрос о льготах ветеранам боевых действий Комментариев: 0



- Освободить от уплаты НДФЛ.

- Освободить от уплаты налога на ТС, причем независимо от вида ТС и его мощности.

- Повысить ЕДВ до прожиточного минимума.

- Предоставлять бесплатную мобильную связь.

- Обеспечивать бесплатными ежегодными поездками в санаторий и компенсировать расходы на проезд туда-обратно.

- Снизить возраст выхода на пенсию до 55 лет.

- Назначать доплаты к пенсии за каждую боевую награду.

- Считать трудовой стаж с учетом службы в горячих точках: один день за три.

- Обеспечить право на бесплатный проезд общественным транспортом во всех регионах страны.

- Предоставлять на выбор квартиру или субсидию всем ВБД, нуждающимся в улучшении жилищных условий независимо от даты постановки на учет.

- Компенсировать 50 % от суммы всех коммунальных услуг проживающим в многоквартирных домах. Компенсировать покупку топлива проживающим в частных домах.

- Создать условия для ежегодной диспансеризации по месту жительства.

- Обеспечить право на прохождение стационарного лечения в госпиталях для ветеранов.

- Выделять квоты на бюджетные места в вузах детей ВБД.



Более адекватные предложения были внесены в Госдуму депутатом Александром Шериным:



Снизить возраст выхода на пенсию по старости для ВБД. Увеличить ЕДВ до 50 % от прожиточного минимума. В свою очередь Правление ММО ТО ООО «РСВА» рассчитывает на перспективы повышения и, несмотря на сокращение социальных программ и объемов финансирования, надеется, что размер ЕДВ будет пересмотрен в сторону повышения. На это указывает тот факт, что ФСБ и МВД взяли на себя обязательство доработать ранее предложенный законопроект и повторно представить его профильным комитетам. В Мичуринске Правление ММО ТО ООО «РСВА» обсудило вопрос о льготах ветеранам боевых действий. Решение направить в городской совет народных депутатов и Тамбовскую областную Думу основные положения выдвинутых требований участников боевых действий для дальнейшего ходатайства перед Государственной думой о скорейшем их принятии. В чем смысл нового проекта, авторы инициативы предложили реализовать в отношении ВБД (ветеран боевых действий) невиданный ранее перечень льгот:- Освободить от уплаты НДФЛ.- Освободить от уплаты налога на ТС, причем независимо от вида ТС и его мощности.- Повысить ЕДВ до прожиточного минимума.- Предоставлять бесплатную мобильную связь.- Обеспечивать бесплатными ежегодными поездками в санаторий и компенсировать расходы на проезд туда-обратно.- Снизить возраст выхода на пенсию до 55 лет.- Назначать доплаты к пенсии за каждую боевую награду.- Считать трудовой стаж с учетом службы в горячих точках: один день за три.- Обеспечить право на бесплатный проезд общественным транспортом во всех регионах страны.- Предоставлять на выбор квартиру или субсидию всем ВБД, нуждающимся в улучшении жилищных условий независимо от даты постановки на учет.- Компенсировать 50 % от суммы всех коммунальных услуг проживающим в многоквартирных домах. Компенсировать покупку топлива проживающим в частных домах.- Создать условия для ежегодной диспансеризации по месту жительства.- Обеспечить право на прохождение стационарного лечения в госпиталях для ветеранов.- Выделять квоты на бюджетные места в вузах детей ВБД.Более адекватные предложения были внесены в Госдуму депутатом Александром Шериным:Снизить возраст выхода на пенсию по старости для ВБД. Увеличить ЕДВ до 50 % от прожиточного минимума. В свою очередь Правление ММО ТО ООО «РСВА» рассчитывает на перспективы повышения и, несмотря на сокращение социальных программ и объемов финансирования, надеется, что размер ЕДВ будет пересмотрен в сторону повышения. На это указывает тот факт, что ФСБ и МВД взяли на себя обязательство доработать ранее предложенный законопроект и повторно представить его профильным комитетам.



