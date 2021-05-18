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В Мичуринске обсудили вопрос о льготах ветеранам боевых действий
Вчера, 09:22
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В Мичуринске Правление ММО ТО ООО «РСВА» обсудило вопрос о льготах ветеранам боевых действий. Решение направить в городской совет народных депутатов и Тамбовскую областную Думу основные положения выдвинутых требований участников боевых действий для дальнейшего ходатайства перед Государственной думой о скорейшем их принятии. В чем смысл нового проекта, авторы инициативы предложили реализовать в отношении ВБД (ветеран боевых действий) невиданный ранее перечень льгот:
- Освободить от уплаты НДФЛ.
- Освободить от уплаты налога на ТС, причем независимо от вида ТС и его мощности.
- Повысить ЕДВ до прожиточного минимума.
- Предоставлять бесплатную мобильную связь.
- Обеспечивать бесплатными ежегодными поездками в санаторий и компенсировать расходы на проезд туда-обратно.
- Снизить возраст выхода на пенсию до 55 лет.
- Назначать доплаты к пенсии за каждую боевую награду.
- Считать трудовой стаж с учетом службы в горячих точках: один день за три.
- Обеспечить право на бесплатный проезд общественным транспортом во всех регионах страны.
- Предоставлять на выбор квартиру или субсидию всем ВБД, нуждающимся в улучшении жилищных условий независимо от даты постановки на учет.
- Компенсировать 50 % от суммы всех коммунальных услуг проживающим в многоквартирных домах. Компенсировать покупку топлива проживающим в частных домах.
- Создать условия для ежегодной диспансеризации по месту жительства.
- Обеспечить право на прохождение стационарного лечения в госпиталях для ветеранов.
- Выделять квоты на бюджетные места в вузах детей ВБД.
Более адекватные предложения были внесены в Госдуму депутатом Александром Шериным:
Снизить возраст выхода на пенсию по старости для ВБД. Увеличить ЕДВ до 50 % от прожиточного минимума. В свою очередь Правление ММО ТО ООО «РСВА» рассчитывает на перспективы повышения и, несмотря на сокращение социальных программ и объемов финансирования, надеется, что размер ЕДВ будет пересмотрен в сторону повышения. На это указывает тот факт, что ФСБ и МВД взяли на себя обязательство доработать ранее предложенный законопроект и повторно представить его профильным комитетам.
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