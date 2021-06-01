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» » В области увеличивается количество заболевших коронавирусом

В области увеличивается количество заболевших коронавирусом

Сегодня, 13:42
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В области увеличивается количество заболевших коронавирусом В последнее время в Тамбовской области наметилась тенденция увеличения количества заболевших коронавирусом. Наутро четверга, 3 июня, в регионе подтвердили 56 новых случаев. Вновь фиксируются летальные исходы.

Общее количество заболевших превысило планку в 30 тыс. человек.
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