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Растет число заболевших коронавирусом
Сегодня, 09:31
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Изо дня в день в Тамбовской области растет число заболевших коронавирусом. Если вначале сентября суточный прирост не превышал 30 человек, то сейчас он достигает 40 человек в сутки.
С начала пандемии обследовано 26 453 человека. Из них коронавирус выявлен у 7439 человек, из них у 2396 - без клинических проявлений.
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