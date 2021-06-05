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» » Сотрудница соцуслуг расхищала и обналичивала бюджетные средства

Сотрудница соцуслуг расхищала и обналичивала бюджетные средства

Сегодня, 09:37
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Сотрудница соцуслуг расхищала и обналичивала бюджетные средства Органами прокуратуры выявлен факт мошенничества в ТОГБУ СОН «Центр соцуслуг для населения г. Рассказово и Рассказовского района». Начальник отдела по работе с населением, используя фальшивые документы в отношении выплат на ребёнка, расхищала и обналичивала бюджетные средства.

Используя такую схему, руководитель отдела похитила около 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com
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