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В честь Дня города в Тамбове выступили Слава и Стас Михайлов
Вчера, 11:48
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В Тамбове прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные дню города. На главном концерте выступили столичные звезды: Слава, Стас Михайлов, Dino MS 47. По словам главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, выступление столичных звезд — это совместный с руководством города сюрприз:
«Как и любое благое дело, подходит к завершению. Но вы ведь этого не хотите, правда? Поэтому мы с Максимом Юрьевичем сделали ещё отдельный сюрприз», - сказал со сцены Александр Никитин.
Как отмечает портал «ТОП 68» в социальных сетях сразу появились комментарии о выступлении Стаса Михайлова: «Он прям отжёг. Молодец, мужик», «Классно», «Бесплатный Стас Михайлов?! Ну ващеееее!!!».
Фото: Алексей Бучнев
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