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В Мичуринском районе нарушили сроки реализации мероприятий по нацпроекту
Сегодня, 09:29
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Органами прокуратуры выявлены нарушения реализации проекта в рамках национальной программы «Жильё и городская среда» при строительстве станции обезжелезивания на водозаборной скважине в с. Новоникольское в Мичуринском районе.
Подрядчик (ООО «Третий Рим») должен выполнить весь комплекс работ до 30.06.2021. При этом в соответствии с утвержденным графиком перед началом производства работ площадка должна быть оснащена камерами видеонаблюдения для онлайн-просмотров, до 01.06.2021.
До настоящего момента рассматриваемые работы не выполнены.
Фото: ru.freepik.com
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