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В Тамбове есть непригодные для купания пляжи
Вчера, 13:53
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Роспотребнадзор по Тамбовской области выявил в городе Тамбове непригодные для купания пляжи. Не проходят по гигиеническим нормативам следующие места для купания:
- г. Тамбов, канал реки Цны, пляж «Парус»;
- г. Тамбов пляж «Детский»;
- г. Тамбов, пляж «Пригородный».
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