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Завтра в Тамбове отключат электричество на девяти улицах
Сегодня, 13:43
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В связи с ремонтными работами на объектах электросетевого хозяйства города Тамбова временно обесточат жилые дома на девяти улицах. В зону отключения попадут дома, в том числе по следующим адресам:
— ул. Пензенская, д. № 67/12;
— ул. Базарная, д. № 121/71;
— ул. Карла Маркса, д. № 178А-В и другие.
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