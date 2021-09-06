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Из-за очередного порыва канализации перекрыто движение по ул. Гастелло
Вчера, 10:26
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Вчера в Тамбове произошла очередная крупная коммунальная авария – повреждение на канализационном коллекторе по ул. Гастелло. Для определения причины вытекания стоков принято решение вскрыть дорожное полотно. В настоящее время идет ремонт дороги, уже уложен пока выравнивающий слой.
Для проведения работ был перекрыт участок по ул. Гастелло.
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