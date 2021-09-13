Прокурор области встретился с дольщиками дома по ул. Киквидзе, 77Б 0 Сегодня прокурор области Александр Гулягин в прокуратуре области встретился с инициативной группой граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома по ул. Киквидзе, 77Б г. Тамбова.

Для спортобъекта в Рассказово бесплатно сделали уличное освещение 0 АО «ТСК» реализовало очередной благотворительный проект на этот раз в городе Рассказово.

Обманутые дольщики вышли с пикетами 0 13 сентября обманутый дольщик по ул. Коммунальной, 46 Олег Исаев пикетировал администрацию города Тамбова, Тамбовской области и городской штаб «Единой России» с плакатами: «Коммунальная, 46 не строится!!! Губернатор Никитин А.В., отвечайте за того, кому разрешили строить!!!».

Через 10 лет достроен многоквартирный дом по улице Московская 30а 0 Вчера в торжественной обстановке ключи от квартир по улице Московская 30а вручил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Перерабатывающие предприятия области должны использовать местное сырье 0 Вчера глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил предприятие по производству мясной продукции ООО «Филье Проперти» («Ашан») в селе Стрельцы Тамбовского района.

Обманутые дольщики с Киквидзе, 77Б: «Никто помогать не хочет» 0 Вчера обманутые дольщики по ул. Киквидзе провели очередное собрание, чтобы власти наконец-то приняли меры по завершению строительства дома, на котором был размещен соответствующий баннер. Текст на баннере: «Здесь 6 лет покоятся мечты и надежды обманутых дольщиков».

Более 30 домов в Тамбове до конца сентября останутся без горячей воды 0 В районе бассейна «Надежда» пройдут работы по капитальному ремонту участка 18-й распределительной сети, завершить, которые планируют в конце месяца.

В Тамбовской области будут повторно прививать через полгода 0 В администрации Тамбовской области принято решение прививать от коронавирусной инфекции лиц подлежащих обязательной вакцинации раз в полгода.

АО «ТСК» подарила Сосновскому району свыше двух километров светлой дороги 0 Более 40 светодиодных светильников на участке дороги от рабочего посёлка Сосновка до Челнавского лесхоза в Сосновском районе были установлены за счет средств АО «ТСК».

Из-за очередного порыва канализации перекрыто движение по ул. Гастелло 0 Вчера в Тамбове произошла очередная крупная коммунальная авария – повреждение на канализационном коллекторе по ул. Гастелло.

В Тамбовской области закрыли старейший спиртзавод 0 В начале текущего года в селе Байловка 2-я Пичаевского района Тамбовской области старейший спиртзавод приостановил производство. Об этом сообщили местные жители депутату Артёму Александрову, который провел встречу с жителями села.

Тамбовчане продолжают бить тревогу по факту наркоторговли в жилом доме 0 Летом на жилом доме в центре Тамбова на ул. Базарная появились плакаты в виде обращений жильцов к полиции и городским властям с просьбами сделать их жизнь безопаснее и положить конец накроторговле в доме.

«Пятерочка» планирует продвигать местных товаропроизводителей 0 По результатам совещания в администрации Тамбовской области принято решение продвигать местных товаропроизводителей в сети «Пятерочка».

В Тамбовской области ожидаются заморозки 0 Синоптики предупреждают, что в Тамбовской области завтра ожидаются заморозки. Столбик термометра может опуститься до минус 2 градусов. Потеплеет к концу недели до 17 градусов тепла.

В Тамбовской области закрыли старейшую школу 0 Жители деревни Волхонщино в Ржаксинском районе Тамбовской области бьют тревогу – закрыли школу, которая была построена в дореволюционное время. В феврале текущего года в учреждении произошел пожар – сгорели крыша и спортзал, все остальное осталось целым, но школе нужен капитальный ремонт. Вместо

Тамбов единственный город, где сохраняется вторая смена 0 На днях глава администрации Тамбовской области А.В. Никитин провел встречу с активом города Тамбова, где среди прочего обсуждалась проблема второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Должны сделать прививку 100% подлежащих вакцинации сотрудников 0 В постановление главного санитарного врача Тамбовской области внесли изменения. До ноября текущего года, следует завершить полный цикл вакцинации от коронавируса 100% тем лицам, которые подлежат обязательно вакцинации.

Стартовала акция превратим мусор в корм и лекарства для бездомных животных 0 В Тамбовской области региональный оператор по обороту ТКО - АО «Тамбовская сетевая компания» совместно с «Экорус» решили поддержать бездомных животных из организации «Доброе сердце» совместной акцией.

Жители тамбовских сел лишены нормальных условий для жизни 0 Жители села Николино Инжавинского района Тамбовской области бьют тревогу: на проблемы в их сельской местности власти не обращают внимание, а любые просьбы игнорируются.

В Тамбове планируют продать объекты культурного наследия 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты одобрили предложение администрации о включении в прогнозный план приватизации ряда объектов культурного наследия.