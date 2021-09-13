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Через 10 лет достроен многоквартирный дом по улице Московская 30а
Вчера, 10:45
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Вчера в торжественной обстановке ключи от квартир по улице Московская 30а вручил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. К строительству дома 30а по улице Московская в Тамбове ООО «Фирма ЮКОН» приступила в 2011 году. Спустя три года, в 2014-м, она была признана банкротом.
С тех пор дом неоднократно пытались достроить. Генеральным подрядчиком выступило ООО «Запад-строй», на достройку объекта, рассчитанного на 144 квартиры, потребовалось 238 миллионов рублей.
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