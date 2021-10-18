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В тамбовских ТРЦ введут пропускной режим

Вчера, 15:59
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В тамбовских ТРЦ введут пропускной режимВ администрации города Тамбова приняли решение ввести с 20 октября в торгово-развлекательных центрах пропускной режим. Чтобы зайти, нужно обязательно надевать защитные маски.

На входах в ТРЦ посетителей будут ждать охранники, которые планируют проверять масочный режим. Усилятся рейдовые мероприятия. В случае нарушения на месте составят протоколы об административном правонарушении.

Фото: Юлия Новикова
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В тамбовских ТРЦ введут пропускной режим

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