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Казаки выйдут на охрану общественного порядка в Тамбове
Вчера, 09:20
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Депутаты Тамбовской городской Думы одобрили привлечение казаков к охране общественного порядка в Тамбове. Также тамбовских казаков будут задействовать при охране муниципальной собственности, а также объектов культурного наследия.
Далеко не все депутаты поддержали эту инициативу. Причем не только от оппозиции, но и от правящей партии.
«Татьяна Занина из «Родины» выступала, была против этого. Сказала завуалированно, что казаки используются для разгона массовых мероприятий. Я сам также не поддержал этот проект, поскольку считаю, что есть другие структуры, которые могут обеспечивать общественный порядок, - приводит слова депутата Артема Александрова портал «Твердый знак».
Ранее казаков из Тамбовской области неоднократно использовали для срыва различных оппозиционных акций в городе. При этом, в числе пострадавших была и «Родина», депутаты которой в большинстве своем проголосовали за привлечение казаков к охране порядка.
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