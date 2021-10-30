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ООО «Объединённая управляющая компания» отказывается выполнять работы
Сегодня, 09:40
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В Тамбове по улице Тамара Дерунец складывается критическая ситуация с фасадом дома, который буквально разрушается.
Летом в ООО «Объединённая управляющая компания» пообещали, что проведут необходимые ремонтные работы, дали поручение подрядчику отремонтировать трещину в фасаде дома.
Наступил ноябрь и в управляющей компании отказываются выполнять ранее обозначенные работы.
Вот такой ответ поступил местным жителям: «при детальном обследовании было выявлено, что работа в рамках содержания результата не даст, имеется отслоение штукатурного слоя не менее 7 кв.м., что требует проведение капитального или текущего ремонта». А строка «текущей ремонт» по указанному дому отсутствует, к тому же, договор управления прекратил своё действие в мае 2021 года.
Теперь собственники намерены обращаться в надзорные органы.
Фото из открытых источников
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