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После скандала власти решили сохранить меры соцподдержки

Сегодня, 09:35
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После скандала власти решили сохранить меры соцподдержки Вчера руководство города Тамбова решило изменить свои планы насчет отмены ряда мер муниципальной поддержки. При этом в своем заявлении врип главы города Тамбова Максим Косенков отметил, что при формировании бюджета администрация города обязана ежегодно поднимать вопрос об отмене любых выплат, которые не относятся к полномочиям местной власти, в том числе и о мерах социальной поддержки.

Напомним, что депутатам Максим Косенков предложили урезать меры поддержки молодым семьям (муниципальные сертификаты на 5 тысяч рублей, получение твердого топлива для одиноких граждан и проживающих в домах с печным отоплением). Кроме того, хотели исключить и такую соцмеру, как приобретение проездного билета малообеспеченными студентами, многодетными родителями, педагогами и частичная компенсация за найм жилья молодыми педагогами.

На заседании профильного комитета в Тамбовской городской Думе вопрос перенесли на декабрь, чтобы детально изучить возможность сохранения отдельных мер социальной поддержки в бюджете за счет экономии средств по другим статьям расходов.
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После скандала власти решили сохранить меры соцподдержки

Сегодня, 09:35
0
Вчера руководство города Тамбова решило изменить свои планы насчет отмены ряда мер муниципальной поддержки. При этом в своем заявлении врип главы города Тамбова Максим Косенков отметил, что при формировании бюджета администрация города обязана ежегодно поднимать вопрос об отмене любых выплат,

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